Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виїхав у Запоріжжя, де в інфекційній лікарні вночі проти 4 лютого сталась пожежа. Внаслідок якої, померли 4 людини, ще 2 зазнали серйозних ушкоджень.

Джерело: фейсбук Максима Степанова За словами очільника МОЗ, причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці. Наразі Максим Степанов висловив співчуття родинам та близьким постраждалих. Увага Нові деталі пожежі у запорізькій лікарні: загинула медик та троє пацієнтів – фото, відео Глибокі співчуття родинам і близьким. Чотири людини загинули внаслідок пожежі на території другої обласної інфекційної лікарні в місті Запоріжжя. Ще дві людини зазнали ушкоджень і сім евакуйовано – поряд із ними рідні та лікарі,

– написав міністр. Коротко про пожежу в запорізькій лікарні Джерело: Запорізька ОДА Загалом в лікарні перебували 29 людей, 10 – в реанімації. На жаль, лікарка та троє пацієнтів загинули.

Загиблим було 91, 76, 64 та 26 років. Голова ОДА Олександр Старух зазначив, що під час займання ці пацієнти проходили процедуру штучної вентиляції легенів.

Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.

Ще двоє медиків отримали серйозні ушкодження.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що через пожежу вже відкрили кримінальне провадження.

Вже допитали 5 людей. Слідство триває. Пожежа в інфекційній запорізькій лікарні / відео ДСНС