Степанов терміново виїхав у Запоріжжя, де пожежа в лікарні забрала 4 життя

09:10

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виїхав у Запоріжжя, де в інфекційній лікарні вночі проти 4 лютого сталась пожежа. Внаслідок якої, померли 4 людини, ще 2 зазнали серйозних ушкоджень.