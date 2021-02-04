Степанов терміново виїхав у Запоріжжя, де пожежа в лікарні забрала 4 життя

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виїхав у Запоріжжя, де в інфекційній лікарні вночі проти 4 лютого сталась пожежа. Внаслідок якої, померли 4 людини, ще 2 зазнали серйозних ушкоджень.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За словами очільника МОЗ, причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці. Наразі Максим Степанов висловив співчуття родинам та близьким постраждалих.
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Глибокі співчуття родинам і близьким. Чотири людини загинули внаслідок пожежі на території другої обласної інфекційної лікарні в місті Запоріжжя. Ще дві людини зазнали ушкоджень і сім евакуйовано – поряд із ними рідні та лікарі,
– написав міністр.
Джерело: Запорізька ОДА
Пожежа в інфекційній запорізькій лікарні / відео ДСНС