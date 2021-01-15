Закуповувати вакцини проти коронавірусу Україна буде через спеціального оператора – міжнародну компанію Crown Agents. Це підтвердив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

Співпраця з посередником у закупівлі вакцин – буде

В ефірі одного з українських телеканалів 14 січня журналісти запитали у міністра охорони здоров'я, чи дійсно Україна купуватиме вакцини проти COVID-19 через компанію Crown Agents. На це запитання Максим Степанов відповів ствердно, пише 24 канал.

Зверніть увагу Лузери і країна третього світу: віцеспікерка розкритикувала уряд за провал закупівлі вакцин

Зверніть увагу, що послуги посередника Crown Agents не безкоштовні – компанія забирає відсоток (від 4,5% до 5%) від суми контракту.

Та попри це, за словами глави МОЗ, що співпраця з міжнародним оператором Crown Agents почнеться найближчим часом.

МОЗ наполягає, що "Медзакупівлі" неефективні

Максим Степанов також сказав про те, що – на його думку – купувати вакцини Україна мала б через відповідну українську структуру. Однак із цим є проблеми.

На превеликий жаль, те підприємство, яке у нас є – ДП "Медзакупівлі" – неефективно пропрацювало протягом 2020 року,

– вважає Степанов.

Нагадаємо, між міністерством та "Медзакупівлями" нещодавно розгорівся скандал саме через закупівлю вакцин проти коронавірусу:

У держпідприємстві кажуть, що Степанов осібно визначив постачальника вакцини, а закупив її значно дорожче, ніж міг би, ще й за посередництва фірми-прокладки.

У МОЗ же вважають, що у "Медзакупівлях" своїми заявами тільки погіршують ситуацію у перемовинах щодо отримання Україною вакцини проти коронавірусу.



Заплановані в Україні етапи вакцинації / Інфографіка 24 каналу

Цікава думка За ним має "плакати" Венедіктова, – Рибачук розкритикував Степанова