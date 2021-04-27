Максим Степанов заявив, що все відбувається згідно з державним планом вакцинації. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода Слова".

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Водночас глава МОЗ спростував чутки про те, що препарат компанії Pfizer в Україні розподіляється не за призначенням. За його словами, цю вакцину у нас отримують громадяни, які перебувають у спеціалізованих закладах, а саме:

психоневрологічних інтернатах;

геріатричних інтернатах;

будинках для людей похилого віку.

Окрім цього, щеплення Pfizer отримують соціальні працівники та рятувальники.

Вакцинуються цією вакциною всі люди, які там (у спецзакладах, 24 канал) перебувають, включаючи персонал і пацієнтів, соціальні працівники. Також цією вакциною прищеплюються всі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій,

– резюмував міністр.

Що відомо про вакцину Pfizer: коротко

За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%. Також важливо, що вона ефективна проти "південноафриканського" штаму.

Діюча речовина препарату – мРНК. Це молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, які необхідні для формування імунітету.

Всього Україна має отримати 10 мільйонів доз цієї вакцини.

Зараз вона вважається найефективнішою та найбезпечнішою.

План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу