Степанов уточнив, кого в Україні щеплюють вакциною Pfizer

В Україні щеплення проти коронавірусу препаратом компанії Pfizer отримують співробітники та пацієнти спеціалізованих закладів, соцпрацівники та рятувальники.
Максим Степанов заявив, що все відбувається згідно з державним планом вакцинації. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода Слова".
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Водночас глава МОЗ спростував чутки про те, що препарат компанії Pfizer в Україні розподіляється не за призначенням. За його словами, цю вакцину у нас отримують громадяни, які перебувають у спеціалізованих закладах, а саме:
- психоневрологічних інтернатах;
- геріатричних інтернатах;
- будинках для людей похилого віку.
Окрім цього, щеплення Pfizer отримують соціальні працівники та рятувальники.
Вакцинуються цією вакциною всі люди, які там (у спецзакладах, 24 канал) перебувають, включаючи персонал і пацієнтів, соціальні працівники. Також цією вакциною прищеплюються всі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій,
– резюмував міністр.
Що відомо про вакцину Pfizer: коротко
- За останніми даними, ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%. Також важливо, що вона ефективна проти "південноафриканського" штаму.
- Діюча речовина препарату – мРНК. Це молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, які необхідні для формування імунітету.
- Всього Україна має отримати 10 мільйонів доз цієї вакцини.
- Зараз вона вважається найефективнішою та найбезпечнішою.