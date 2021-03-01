Степанов вакцинувався проти коронавірусу: відео

Максим Степанов 1 березня публічно вакцинувався проти коронавірусу. Міністру охорони здоров'я зробили щеплення препаратом Covishield.

Деталі вакцинації Степанова

Перед вакцинацією міністру задали низку запитань щодо стану його здоров'я. Зокрема про останню вакцинацію та алергічні реакції.

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Далі чиновнику поміряли артеріальний тиск та температуру тіла. Після такого медичного огляду Степанову зробили щеплення. Цей процес на камеру знімали журналісти.

По-моєму, краще ніж до вакцинації. Дякую вам дуже,

– сказав вакцинований міністр.

Після щеплення очільник МОЗ 30 хвилин має пробути у сусідньому приміщенні, аби простежити за реакцією організму на препарат.

Дивіться відео вакцинації Степанова:

Що відомо про вакцину Covishield

Препарат з Індії привіз сам Степанов. Він їхав у державу для того, аби безпосередньо домовитися з постачальником про її закупівлю для України.

Цей препарат є аналогом британської вакцини AstraZeneca.

Вакцину вводять двічі з інтервалом від 4 до 12 тижнів.

За даними BBC, Інститут сироватки Індії стверджує, що Covishield пройшла усі етапи випробувань. Однак група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення препарату нібито було поспішним. Все тому, що виробник, мовляв, не завершив "проміжне дослідження" в Індії.



Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу