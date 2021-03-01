Степанов вакцинувався проти коронавірусу: відео

Джерело:24 канал
Максим Степанов 1 березня публічно вакцинувався проти коронавірусу. Міністру охорони здоров'я зробили щеплення препаратом Covishield.
Перед вакцинацією міністру задали низку запитань щодо стану його здоров'я. Зокрема про останню вакцинацію та алергічні реакції.
До теми В Україні запрацював сайт для запису на вакцинацію
Далі чиновнику поміряли артеріальний тиск та температуру тіла. Після такого медичного огляду Степанову зробили щеплення. Цей процес на камеру знімали журналісти.
По-моєму, краще ніж до вакцинації. Дякую вам дуже,
– сказав вакцинований міністр.
Після щеплення очільник МОЗ 30 хвилин має пробути у сусідньому приміщенні, аби простежити за реакцією організму на препарат.
Дивіться відео вакцинації Степанова:
Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу