Степанов відкинув прогноз The Economist: обіцяє, що вакцинація пройде згідно з планом

У Міністерстві охорони здоров'я відреагували на прогноз видання The Economist щодо постачання вакцини проти коронавірусу в Україну та переконують, що вакцинацію розпочнуть згідно зі затвердженим планом.

Джерело: 24 канал

МОЗ зобов'язалось виконати план вакцинації проти COVID-19

Очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" зауважив, що масова вакцинація українців проти коронавірусу таки почнеться в лютому, а коментувати якісь там домисли аналітиків він не збирається.

До теми Україна вже в лютому почне вакцинацію проти COVID-19, – Шмигаль

Максим Степанов “На відміну від різних аналітиків, ми в МОЗі виконуємо всі зобов'язання, які на себе беремо. Якщо ми сказали, що починаємо масову вакцинацію у лютому цього року, то ми її почнемо у лютому цього року”.

Про що мова

Видання The Economist повідомило, що Україна зможе отримати широкий доступ до вакцин від коронавірусу не раніше 2023 року. Серед перших, хто отримає широкий доступ, будуть країни ЄС.

Детально Україна не матиме широкого доступу до вакцини проти COVID-19 аж до 2023 року: прогноз

Який план вакцинації в Україні

Національний план передбачає 5 етапів безкоштовного вакцинування. Його загальна мета – охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.

7 січня уряд затвердив Договори керованого доступу, які дадуть змогу закуповувати нові ефективні препарати та вакцини без зайвих законодавчих бар'єрів.

У МОЗ очікують отримати 30 мільйонів доз вакцини, цього вистачить на 15 мільйонів людей, адже вакцинацію проводять у 2 етапи та використовують 2 дози для 1 людини.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу