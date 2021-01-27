Степанов відкинув прогноз The Economist: обіцяє, що вакцинація пройде згідно з планом

У Міністерстві охорони здоров'я відреагували на прогноз видання The Economist щодо постачання вакцини проти коронавірусу в Україну та переконують, що вакцинацію розпочнуть згідно зі затвердженим планом.
Джерело: 24 канал
Очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" зауважив, що масова вакцинація українців проти коронавірусу таки почнеться в лютому, а коментувати якісь там домисли аналітиків він не збирається.
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Видання The Economist повідомило, що Україна зможе отримати широкий доступ до вакцин від коронавірусу не раніше 2023 року. Серед перших, хто отримає широкий доступ, будуть країни ЄС.
Детально Україна не матиме широкого доступу до вакцини проти COVID-19 аж до 2023 року: прогноз
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу