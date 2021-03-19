Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поклав відповідальність за повільний темп проведення вакцинації проти коронавірусу в Україні на місцеву владу. Водночас пообіцяв прискорення з наступного тижня.

Вакцинація – це багаторівневий процес

Очільник МОЗ зауважив, що вакцинація – це процес, який повинні виконати на всіх рівнях. Тому відповідальні за повільні темпи вакцинації – місцеві громади.

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Максим Степанов “Я вважаю, що це відповідальність місцевої влади. Міністерство охорони здоров'я забезпечило вакцинами, забезпечило навчання, іншими ресурсами, оплатою праці цих мобільних бригад”.

Чи пришвидшать темпи вакцинації

Міністр додав, що з наступного тижня в Україні повинні збільшитися темпи вакцинації шляхом відкриття кабінетів щеплень.

Максим Степанов “Не тільки через мобільні бригади будуть проводитися щеплення. Вакцинація буде збільшуватися. Вже 10 тисяч щеплених на добу, але ми розраховували, що повинно бути вже не менше 15 тисяч”.

Коротко про вакцинацію в Україні

За минулу добу вперше з початку вакцинації прищепили понад 10 тисяч людей.

Всього вакциновано вже більше ніж 92 тисяч українців.

Стартувала вакцинація 24 лютого препаратом Covishield від AstraZeneca і Serum Institute індійського виробництва.

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