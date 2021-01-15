Степанов відповів, коли в Україні розпочнеться масова вакцинація
Масова вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться вже у лютому. Україна зробила серйозні кроки у бік країн, які є виробниками вакцин.
Українці також отримають паспорти та усі інші документи, які видаватимуть громадянам Європейського союзу. Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Я думаю, що в лютому, який настане вже через два тижні, ми дійсно почнемо масову вакцинацію в нашій країні,
– розповів Степанов.
Глава МОЗ раніше також заявляв, що масову вакцинацію в Україні планують завершити вже до березня 2022 року.
Однак все залежатиме від кількості вакцин, які доставлятимуть у країну.
Вакцинація в Україні / Інфографіка 24 канал
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