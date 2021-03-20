Вакцина CoronaVac від виробника з Китаю Sinovac Biotech має приїхати в Україну вже до кінця березня. У цьому запевнив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов.

Раніше очікували CoronaVac ще до 15 березня. Але, на жаль, зараз є проблеми з затримками постачання чи не всіх вакцин від усіх виробників.

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Коли до України привезуть китайську вакцину CoronaVac

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов відповів на питання журналіста, коли ж приїде до України вакцина від виробника Sinovac із Китаю.

Ми повинні її (вакцину CoronaVac – 24 канал) отримати до кінця березня,

– запевнив Степанов.

Таку інформацію міністр отримав із Китаю: "Згідно з повідомленням постачальника. Я мав розмову, в тому числі з китайською стороною, безпосередньо з послом Китаю в Україні".

За словами Степанова, перша партія за контрактом – це 700 тисяч доз цієї вакцини.

І щойно вона надійде, нею одразу почнуть робити щеплення.

Щодо затримки постачання (адже вакцину очікували ще до 15 березня) міністр відповів так: "Ви бачите, що весь час відкладаються терміни поставки абсолютно всіх вакцин всіх виробників".

Нагадаємо, про реєстрацію вакцини CoronaVac в Україні стало відомо ще 9 березня.

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19 березня міністр Степанов заявив, що країна перейшла до 2 етапу вакцинації – з наступного тижня щеплення почнуть робити у стаціонарах.

Також найближчим часом МОЗ очікує на одну партію вакцини від AstraZeneca (1,5 мільйона доз), першу партію американської вакцини Novavax, та Covaxin від Bharat Biotech.

Загальна кількість вакцинованих в Україні сягає 100 тисяч. Степанов постійно переконує, що кількість щеплень зростатиме щодня.