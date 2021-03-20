Степанов відповів, коли вакцина Sinovac із Китаю приїде в Україну

Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Вакцина CoronaVac від виробника з Китаю Sinovac Biotech має приїхати в Україну вже до кінця березня. У цьому запевнив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов.
Раніше очікували CoronaVac ще до 15 березня. Але, на жаль, зараз є проблеми з затримками постачання чи не всіх вакцин від усіх виробників.
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов відповів на питання журналіста, коли ж приїде до України вакцина від виробника Sinovac із Китаю.
Ми повинні її (вакцину CoronaVac – 24 канал) отримати до кінця березня,
– запевнив Степанов.
Таку інформацію міністр отримав із Китаю: "Згідно з повідомленням постачальника. Я мав розмову, в тому числі з китайською стороною, безпосередньо з послом Китаю в Україні".
Щодо затримки постачання (адже вакцину очікували ще до 15 березня) міністр відповів так: "Ви бачите, що весь час відкладаються терміни поставки абсолютно всіх вакцин всіх виробників".Нагадаємо, про реєстрацію вакцини CoronaVac в Україні стало відомо ще 9 березня.
Як записатись на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу