Степанов відповів, коли вакцина Sinovac із Китаю приїде в Україну

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Джерело:

"Свобода слова Савіка Шустера"

Вакцина CoronaVac від виробника з Китаю Sinovac Biotech має приїхати в Україну вже до кінця березня. У цьому запевнив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов.

Раніше очікували CoronaVac ще до 15 березня. Але, на жаль, зараз є проблеми з затримками постачання чи не всіх вакцин від усіх виробників.

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Коли до України привезуть китайську вакцину CoronaVac

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов відповів на питання журналіста, коли ж приїде до України вакцина від виробника Sinovac із Китаю.

Ми повинні її (вакцину CoronaVac – 24 канал) отримати до кінця березня,
– запевнив Степанов.

Таку інформацію міністр отримав із Китаю: "Згідно з повідомленням постачальника. Я мав розмову, в тому числі з китайською стороною, безпосередньо з послом Китаю в Україні".

  • За словами Степанова, перша партія за контрактом – це 700 тисяч доз цієї вакцини.
  • І щойно вона надійде, нею одразу почнуть робити щеплення.

Щодо затримки постачання (адже вакцину очікували ще до 15 березня) міністр відповів так: "Ви бачите, що весь час відкладаються терміни поставки абсолютно всіх вакцин всіх виробників".

Нагадаємо, про реєстрацію вакцини CoronaVac в Україні стало відомо ще 9 березня.

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Як записатись на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу