Степанов відповів, чи введуть в Україні локдаун та коли впаде захворюваність
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що весняна хвиля коронавірусу триватиме до кінця квітня. Водночас загальнонаціонального локдауну в Україні вводити поки не будуть.
Джерело:ТСН
МОЗ не бачить потреби в загальнонаціональному локдауні
Очільник МОЗ вкотре наголосив, що українці повинні суворо дотримуватися карантинних вимог, а головне завдання уряду – зберегти якомога більше життів українців.
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Максим Степанов спрогнозував, що спалах коронавірусної хвороби триватиме до кінця квітня. Наразі складна ситуація, за словами міністра, в Києві та Вінницькій області.
Пік смертності від коронавірусу в Україні ще попереду
Джерело: НАН України
Україна ще не досягла піку смертності від коронавірусу. Зростання летальних випадків в країні очікують у квітні. Крім того, наразі смертність від коронавірусу уже перевищила осінні показники.
Вчені Національної академії наук України відзначили, що в цілому зростання летальних випадків в Україні почалося в середині лютого.
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Статистика поширення COVID-19 в Україні
- За даними РНБО, добовий приріст хворих на коронавірус – 15 053. Від ускладнень хвороби померли 267 пацієнтів, водночас понад 6 тисяч – видужали.
- Всього за весь час пандемії захворіли 1 504 076 мешканців країни, з них 1 244 190 одужали. Водночас від ускладнень хвороби, на жаль, померли – 29 253 пацієнтів.
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