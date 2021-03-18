Степанов відповів, чи введуть в Україні локдаун та коли впаде захворюваність

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що весняна хвиля коронавірусу триватиме до кінця квітня. Водночас загальнонаціонального локдауну в Україні вводити поки не будуть.

МОЗ не бачить потреби в загальнонаціональному локдауні

Очільник МОЗ вкотре наголосив, що українці повинні суворо дотримуватися карантинних вимог, а головне завдання уряду – зберегти якомога більше життів українців.

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Максим Степанов “Я не вважаю, що нам зараз потрібен загальнонаціональний жорсткий карантин. Якщо буде більше звернено уваги саме на карантинні обмеження, які діють на території регіону, щоб не допустити ситуацію до "червоного" рівня.”

Максим Степанов спрогнозував, що спалах коронавірусної хвороби триватиме до кінця квітня. Наразі складна ситуація, за словами міністра, в Києві та Вінницькій області.

Пік смертності від коронавірусу в Україні ще попереду

Джерело: НАН України

Україна ще не досягла піку смертності від коронавірусу. Зростання летальних випадків в країні очікують у квітні. Крім того, наразі смертність від коронавірусу уже перевищила осінні показники.

Вчені Національної академії наук України відзначили, що в цілому зростання летальних випадків в Україні почалося в середині лютого.

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