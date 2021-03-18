Степанов відповів, чи введуть в Україні локдаун та коли впаде захворюваність

Джерело:ТСН
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що весняна хвиля коронавірусу триватиме до кінця квітня. Водночас загальнонаціонального локдауну в Україні вводити поки не будуть.
Очільник МОЗ вкотре наголосив, що українці повинні суворо дотримуватися карантинних вимог, а головне завдання уряду – зберегти якомога більше життів українців.
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Максим Степанов спрогнозував, що спалах коронавірусної хвороби триватиме до кінця квітня. Наразі складна ситуація, за словами міністра, в Києві та Вінницькій області.
Джерело: НАН України
Україна ще не досягла піку смертності від коронавірусу. Зростання летальних випадків в країні очікують у квітні. Крім того, наразі смертність від коронавірусу уже перевищила осінні показники.
Вчені Національної академії наук України відзначили, що в цілому зростання летальних випадків в Україні почалося в середині лютого.
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