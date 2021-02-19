Степанов вилетів до Індії – хоче особисто привезти вакцину проти COVID-19

Щоб безпосередньо поговорити з виробником вакцин проти коронавірусу та привезти першу партію особисто – з такою метою 18 лютого до Індії вилетів керівник МОЗ України Максим Степанов.

Міністр охорони здоров'я вилетів з аеропорту "Бориспіль" до міста Пуне. Там заплановано зустріч із представниками компанії Serum Institute of India.

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Степанов вилетів до Індії: що відомо

На своїй сторінці у фейсбуці Максим Степанов повідомив, що вилетів за маршрутом Київ – Дубай – Делі – Пуне. У кінцевому пункті планує бути "через 17 годин".

Готуємося до перемовин із найбільшим виробником вакцин у світі – Serum Institute of India,

– заявив міністр.

За його словами, пандемія залишатиметься глобальною проблемою ще щонайменше кілька наступних років. Тож "контрактувати додаткові обсяги (вакцин проти COVID-19 – 24 канал) необхідно вже зараз".

Першу партію вакцин Степанов планує привезти особисто

Глава МОЗ Степанов запевнив, що про купівлю 12 мільйонів доз вакцин Україна вже домовилася. Але уряд хоче "досягти прямих домовленостей на поставку додаткових обсягів вакцин Oxford / AstraZeneca і NovaVax у 2021 – 2022 році безпосередньо з виробником".

Відправку першої партії проконтролюю на місці. Важливість вантажу зобов’язує,

– анонсував він.

Нагадаємо, в Україні планували почати вакцинацію проти COVID-19 вже цього тижня (після 15 лютого). Степанов уточнив, що 500 тисяч доз AstraZeneca індійського виробництва мають прибути в Україну до 21 лютого.

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Що слід пам'ятати про етапи вакцинації проти коронавірусу в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу