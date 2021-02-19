Степанов вилетів до Індії – хоче особисто привезти вакцину проти COVID-19

Джерело:фейсбук Максима Степанова
Щоб безпосередньо поговорити з виробником вакцин проти коронавірусу та привезти першу партію особисто – з такою метою 18 лютого до Індії вилетів керівник МОЗ України Максим Степанов.
Міністр охорони здоров'я вилетів з аеропорту "Бориспіль" до міста Пуне. Там заплановано зустріч із представниками компанії Serum Institute of India.
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На своїй сторінці у фейсбуці Максим Степанов повідомив, що вилетів за маршрутом Київ – Дубай – Делі – Пуне. У кінцевому пункті планує бути "через 17 годин".
Готуємося до перемовин із найбільшим виробником вакцин у світі – Serum Institute of India,
– заявив міністр.
За його словами, пандемія залишатиметься глобальною проблемою ще щонайменше кілька наступних років. Тож "контрактувати додаткові обсяги (вакцин проти COVID-19 – 24 канал) необхідно вже зараз".
Глава МОЗ Степанов запевнив, що про купівлю 12 мільйонів доз вакцин Україна вже домовилася. Але уряд хоче "досягти прямих домовленостей на поставку додаткових обсягів вакцин Oxford / AstraZeneca і NovaVax у 2021 – 2022 році безпосередньо з виробником".
Відправку першої партії проконтролюю на місці. Важливість вантажу зобов’язує,
– анонсував він.
Нагадаємо, в Україні планували почати вакцинацію проти COVID-19 вже цього тижня (після 15 лютого). Степанов уточнив, що 500 тисяч доз AstraZeneca індійського виробництва мають прибути в Україну до 21 лютого.
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