Степанов вимагає від лікарень УЗ приймати пацієнтів з COVID у Києві

Максим Степанов заявив, що медичні заклади Укрзалізниці у Києві зобов'язані приймати заражених коронавірусом. На це лікарням вже виділили 60 мільйонів гривень.

Очільник Міністерства охорони здоров'я Степанов зауважив, що мовиться про медзаклади, які уклали договори з Національною службою здоров'я України.

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Починаючи з листопада лікарні Укрзалізниці отримали фактичних виплат 60 мільйонів гривень. Але 24 березня три медзаклади Києва не прийняли хворих на COVID-19,

– наголосив Степанов.

За словами посадовця, цей випадок є неприпустимим. Такий прецедент дає МОЗ право звертатися до правоохоронних органів.

Степанов наголосив, що станом на 24 березня усі київські лікарні Укрзалізниці мали прийняти по 50 інфікованих COVID-19. З 2 квітня ця кількість мала зрости до 100.

Однак станом на 26 березня у лікарні №1 виділили 6 ліжок, у лікарні №3 – 120, а лікарня №2 взагалі не надала даних.

Реакція Укрзалізниці

В Укрзалізниці вже прокоментували прикрий інцидент.

Там заявили, що провели з керівниками лікарень провели роз’яснювальну роботу.

Окрім того, в УЗ пообіцяли, що надалі такі інциденти не траплятимуться.