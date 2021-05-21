Однак згодом втратив свою динаміку. Таку думку висловив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю програми "Перехресний допит".

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За його словами, при призначенні Степанова на посаду, у нього були сильні й слабкі сторони. Він зазначив, що на той момент "була зрозуміла його енергетика" та завзятість.

Він (Степанов – 24 канал) обіцяв швидко у все це зануритись і дійсно це зробив. Можливо, деякі речі не розгледіли. Можливо, на початку він непогано працював. Однак згодом втратив динаміку,

– зазначив глава "Слуги народу".

Корнієнко вважає, для цього, щоб увійти в роботу потрібно щонайменше пів року. На запитання журналістки, які стосунки були у Степанова з керівництвом країни та колегами, чи справді атмосфера була дестабілізована, – Корнієнко не відповів і назвав це "особистим".

Однак він додав, що діяльність Міністерства охорони здоров'я була централізована на міністра. Він вважає, що це не дуже коректна управлінська модель МОЗ.

Повністю інтерв'ю з Корнієнком: дивіться відео

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