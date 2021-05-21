Степанов втратив динаміку, – Корнієнко про роботу ексглави МОЗ

Багато експертів та суспільство були незадоволені роботою ексглави Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова, якого нещодавно відправили у відставку. У "Слузі народу" вважають, що спершу він був дуже амбіційним.
Однак згодом втратив свою динаміку. Таку думку висловив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю програми "Перехресний допит".
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За його словами, при призначенні Степанова на посаду, у нього були сильні й слабкі сторони. Він зазначив, що на той момент "була зрозуміла його енергетика" та завзятість.
Він (Степанов – 24 канал) обіцяв швидко у все це зануритись і дійсно це зробив. Можливо, деякі речі не розгледіли. Можливо, на початку він непогано працював. Однак згодом втратив динаміку,
– зазначив глава "Слуги народу".
Корнієнко вважає, для цього, щоб увійти в роботу потрібно щонайменше пів року. На запитання журналістки, які стосунки були у Степанова з керівництвом країни та колегами, чи справді атмосфера була дестабілізована, – Корнієнко не відповів і назвав це "особистим".
Однак він додав, що діяльність Міністерства охорони здоров'я була централізована на міністра. Він вважає, що це не дуже коректна управлінська модель МОЗ.
Повністю інтерв'ю з Корнієнком: дивіться відео
Звільнення Степанова: головне
- Відставку Максима Степанова почали обговорювати ще у 2020 році. Дехто звинувачував його у корупційних схемах та поганій боротьбі з COVID-19.
- Верховна рада 18 травня проголосувала за його звільнення з посади. Перед цим з відповідним поданням до парламенту звернувся прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Степанов вже прокоментував свою відставку. Він заявив, що не розуміє, якою є причина його звільнення.
- Варто зауважити, що основним претендентом на посаду міністра охорони здоров'я є головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.