Очільник МОЗ Максим Степанов закликав бізнес завозити вакцини на приватний ринок і розповів про нюанси.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про це в ефірі одного з українських телеканалів.

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Для того, щоб завезти вакцину, її потрібно спочатку зареєструвати. У нас зараз прийнято швидкий режим реєстрації для екстреного застосування. Ми вітаємо завезення будь-яким бізнесом на приватний ринок вакцин,

– заявив міністр.

Степанов пояснив, що найближчим часом на приватному ринку в зв'язку з шаленим попитом вакцин деякі країни забороняють експорт своїх вакцин з території, де розташоване їхнє виробництво, незважаючи на укладені контракти і сплачені кошти.

"Тому вони продають виключно державам. Ми спілкуємося в постійному режимі з усіма виробниками вакцин, запитуємо про можливість появи їх на приватному ринку", – додав він.

Крім того, Максим Степанов згадав про можливість завезення в Україну кубинської вакцини від коронавірусу. За його словами, слід спершу переглянути документи і потім робити висновки.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу