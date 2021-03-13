Степанов закликав міста не чекати червону зону, а самим посилювати карантин
Максим Степанов звернувся до мерів міст у яких погіршується ситуація з коронавірусом. Він закликав чиновників не чекати на вказівки уряду, а схвалювати рішення самостійно.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Що заявив Степанов
За словами міністра охорони здоров'я, місцева влада не повинна чекати формального запровадження червоної зони, а сама посилювати карантин.
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Чиновник наголосив, що з такою пропозицією він вже звернувся до мера Львова Андрія Садового. Адже ситуація з коронавірусом на Львівщині погіршується, а регіон наближається до червоної зони.
Зараз важливо ввести, і це може зробити місцеве самоврядування, відповідні обмежувальні заходи, які не будуть дуже сильно бити по економіці, але й зупинятимуть COVID-19,
– заявив Степанов.
Як місцева влада може посилити карантин
- Перевести учнів 5 – 11 класів на дистанційне навчання.
- Запровадити канікули для школярів.
- Посилено контролювати чинний карантин.
"Ці всі речі можуть зменшити темпи зростання", – зауважив міністр.
Карантин в Україні: головне
- Наразі червона зона діє у 4 областях – Івано-Франківській, Закарпатській, Житомирській та Чернівецький.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що невдовзі у неї можуть потрапити Київ та ще 9 областей.
- Раніше чиновника казав, що у разі, якщо більшість областей будуть "червоними", то Україну чекає третій локдаун.
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