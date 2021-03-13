Максим Степанов звернувся до мерів міст у яких погіршується ситуація з коронавірусом. Він закликав чиновників не чекати на вказівки уряду, а схвалювати рішення самостійно.

Що заявив Степанов

За словами міністра охорони здоров'я, місцева влада не повинна чекати формального запровадження червоної зони, а сама посилювати карантин.

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Чиновник наголосив, що з такою пропозицією він вже звернувся до мера Львова Андрія Садового. Адже ситуація з коронавірусом на Львівщині погіршується, а регіон наближається до червоної зони.

Зараз важливо ввести, і це може зробити місцеве самоврядування, відповідні обмежувальні заходи, які не будуть дуже сильно бити по економіці, але й зупинятимуть COVID-19,

– заявив Степанов.

Як місцева влада може посилити карантин

Перевести учнів 5 – 11 класів на дистанційне навчання.

Запровадити канікули для школярів.

Посилено контролювати чинний карантин.

"Ці всі речі можуть зменшити темпи зростання", – зауважив міністр.

Карантин в Україні: головне

Наразі червона зона діє у 4 областях – Івано-Франківській, Закарпатській, Житомирській та Чернівецький.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що невдовзі у неї можуть потрапити Київ та ще 9 областей.

Раніше чиновника казав, що у разі, якщо більшість областей будуть "червоними", то Україну чекає третій локдаун.



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