Степанов закликав міста не чекати червону зону, а самим посилювати карантин

Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Максим Степанов звернувся до мерів міст у яких погіршується ситуація з коронавірусом. Він закликав чиновників не чекати на вказівки уряду, а схвалювати рішення самостійно.
За словами міністра охорони здоров'я, місцева влада не повинна чекати формального запровадження червоної зони, а сама посилювати карантин.
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Чиновник наголосив, що з такою пропозицією він вже звернувся до мера Львова Андрія Садового. Адже ситуація з коронавірусом на Львівщині погіршується, а регіон наближається до червоної зони.
Зараз важливо ввести, і це може зробити місцеве самоврядування, відповідні обмежувальні заходи, які не будуть дуже сильно бити по економіці, але й зупинятимуть COVID-19,
– заявив Степанов.
"Ці всі речі можуть зменшити темпи зростання", – зауважив міністр.