Степанов закликав українців тестуватися на коронавірус з будь-якими симптомами ГРВІ
Нині в Україні занадто низький рівень тестування на коронавірус. Цього недостатньо для оцінки реальної захворюваності.
Можливості тестування на COVID-19 в Україні перевищують кількість проведених тестів в країні. Про це під час брифінгу 5 січня розповів очільник МОЗ Максим Степанов, повідомляє 24 канал.
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Можливості тестування на коронавірус в Україні
- Лабораторії МОЗ нині можуть проводити не менше 55 тисяч тестів на добу.
- Окрім цього, є лабораторії в лікарнях та навіть у приватних клініках, тестування в яких теж може сплачувати МОЗ.
- За словами Степанова, загалом в Україні нині можна проводити близько 70 – 75 тисяч тестувань на добу методом ПЛР.
- Окрім тестів ПЛР, МОЗ запровадило швидке тестування на антиген. Це швидкі тести, які дають результат буквально за 15 хвилин. Зокрема, такими тестами тестують контактних осіб, які перебували у контакті з інфікованими людьми.
Але проблема у тому, що українці стали значно рідше звертатися до лікарів.
Максим Степанов
“ Якщо у вас є будь-які симптоми ГРВІ, підкреслюю – будь-які. Не лише ті, які ви вже знаєте про COVID-19, а будь-які симптоми ГРВІ, будь ласка, звертайтеся до свого сімейного лікаря. Щоб він зробив збір біоматеріалу, або відправив на відповідне тестування, або зробив це швидким тестом, які в них є ”.
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