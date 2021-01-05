Нині в Україні занадто низький рівень тестування на коронавірус. Цього недостатньо для оцінки реальної захворюваності.

Можливості тестування на COVID-19 в Україні перевищують кількість проведених тестів в країні. Про це під час брифінгу 5 січня розповів очільник МОЗ Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Можливості тестування на коронавірус в Україні

Лабораторії МОЗ нині можуть проводити не менше 55 тисяч тестів на добу.

Окрім цього, є лабораторії в лікарнях та навіть у приватних клініках, тестування в яких теж може сплачувати МОЗ.

За словами Степанова, загалом в Україні нині можна проводити близько 70 – 75 тисяч тестувань на добу методом ПЛР.

Окрім тестів ПЛР, МОЗ запровадило швидке тестування на антиген. Це швидкі тести, які дають результат буквально за 15 хвилин. Зокрема, такими тестами тестують контактних осіб, які перебували у контакті з інфікованими людьми.

Але проблема у тому, що українці стали значно рідше звертатися до лікарів.

Максим Степанов “ Якщо у вас є будь-які симптоми ГРВІ, підкреслюю – будь-які. Не лише ті, які ви вже знаєте про COVID-19, а будь-які симптоми ГРВІ, будь ласка, звертайтеся до свого сімейного лікаря. Щоб він зробив збір біоматеріалу, або відправив на відповідне тестування, або зробив це швидким тестом, які в них є ”.

Що робити, якщо лікар відмовляється робити тест на коронавірус

Якщо вам з якоїсь причини відмовляють в тестуванні, звертайтесь на гарячу лінію МОЗ – 0 800 60 20 19.