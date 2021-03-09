Ми бачимо зростання, – Степанов про третю хвилю COVID-19 в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію.

Так, за минулий тиждень, з 1 по 7 березня, на коронавірус захворіло 54 666 людей – це на 10 тисяч осіб більше, ніж попереднього тижня.

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За тиждень загалом на COVID-19 захворіло 54 666 осіб. Ми бачимо зростання, якщо порівняти з позаминулим тижнем, коли було трохи понад 44 тисяч, майже на 10 тисяч,

– зазначив очільник МОЗ.

Максим Степанов додав, що за минулий тиждень було проведено 373,5 тисячі тестувань на виявлення антигену до COVID-19.

Крім того, в Україні, як і в інших країнах світу, спостерігається зростання кількості госпіталізованих через коронавірусну інфекцію.

Ми можемо констатувати, що у всьому світ та в Україні почалася третя хвиля пандемії,

– заявив Степанов.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 410 061 особа;

одужало – 1 199 229 осіб;

вакциновано – 19 118;

летальних випадків – 27 204.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал