Степанов заявив, що можливості медичної системи України вичерпано
Можливості медичної системи в Україні вичерпалися. Кількість ліжок з киснем для пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19, досягла максимуму.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про це очільник українського МОЗ Максим Степанов повідомив під час брифінгу 6 квітня. За його словами, кількість нових випадків та смертей продовжує зростати.
Зверніть увагу Степанов прогнозує до 25 тисяч випадків COVID-19 на день
Він зауважив, що кількість смертельних випадків зросла на 400 у порівнянні з попереднім тижнем. Протягом 29 березня – 4 квітня COVID-19 підхопили 103 497 тисячі українців.
Станом на 6 квітня в українських медзакладах перебуває понад 47 тисяч хворих. При цьому, у країні максимально збільшили кількість ліжок із киснем – до 67 тисяч.
Це межа – збільшувати далі нікуди, адже інші хвороби не робили канікул. Статистика досить сумна,
– наголосив Степанов.
Й звернув увагу також й на те, що вже 11 областей – у червоній зоні карантину. Загальна завантаженість ліжок із киснем по країні становить приблизно 58%.
Як пояснив міністр охорони здоров'я, найбільш напружену ситуацію наразі спостерігають у Києві, а також Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях.
COVID-19 в Україні: актуальні новини
- Згідно з даними РНБО, станом на 6 квітня у країні підтвердили 1 769 164 випадки коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 35 017 людей. Одужали 1 362 379 пацієнтів.
- Раніше в Україні стартувала кампанія вакцинації, проте її темпи все ще повільні. Першу дозу препарату отримали 304 680 громадян. Другу – поки лише 2.
- Мер Києва Віталій Кличко застеріг, що влада може запровадити у столиці комендантську годину, якщо ситуація з поширенням вірусу спричинить медичний колапс.
- Міський голова Львова Андрій Садовий підкреслив, що варто готуватися до непростих часів. Він допустив можливість обмеження залізничного й авіасполучення.
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