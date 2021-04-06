Можливості медичної системи в Україні вичерпалися. Кількість ліжок з киснем для пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19, досягла максимуму.

Про це очільник українського МОЗ Максим Степанов повідомив під час брифінгу 6 квітня. За його словами, кількість нових випадків та смертей продовжує зростати.

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Він зауважив, що кількість смертельних випадків зросла на 400 у порівнянні з попереднім тижнем. Протягом 29 березня – 4 квітня COVID-19 підхопили 103 497 тисячі українців.

Станом на 6 квітня в українських медзакладах перебуває понад 47 тисяч хворих. При цьому, у країні максимально збільшили кількість ліжок із киснем – до 67 тисяч.

Це межа – збільшувати далі нікуди, адже інші хвороби не робили канікул. Статистика досить сумна,

– наголосив Степанов.

Й звернув увагу також й на те, що вже 11 областей – у червоній зоні карантину. Загальна завантаженість ліжок із киснем по країні становить приблизно 58%.

Як пояснив міністр охорони здоров'я, найбільш напружену ситуацію наразі спостерігають у Києві, а також Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях.

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