Степанов заявив, що можливості медичної системи України вичерпано

Джерело:Інтерфакс-Україна
Можливості медичної системи в Україні вичерпалися. Кількість ліжок з киснем для пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19, досягла максимуму.
Про це очільник українського МОЗ Максим Степанов повідомив під час брифінгу 6 квітня. За його словами, кількість нових випадків та смертей продовжує зростати.
Зверніть увагу Степанов прогнозує до 25 тисяч випадків COVID-19 на день
Він зауважив, що кількість смертельних випадків зросла на 400 у порівнянні з попереднім тижнем. Протягом 29 березня – 4 квітня COVID-19 підхопили 103 497 тисячі українців.
Станом на 6 квітня в українських медзакладах перебуває понад 47 тисяч хворих. При цьому, у країні максимально збільшили кількість ліжок із киснем – до 67 тисяч.
Це межа – збільшувати далі нікуди, адже інші хвороби не робили канікул. Статистика досить сумна,
– наголосив Степанов.
Й звернув увагу також й на те, що вже 11 областей – у червоній зоні карантину. Загальна завантаженість ліжок із киснем по країні становить приблизно 58%.
Як пояснив міністр охорони здоров'я, найбільш напружену ситуацію наразі спостерігають у Києві, а також Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях.