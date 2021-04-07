Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході засідання уряду в середу, 7 квітня, прогнозує повне подолання COVID-19 в Україні до кінця 2021 року.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що визначена мінімальна кількість щеплень, яку повинна проводити медична система, щоб охопити 70% дорослого населення до кінця 2021 року.

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Це 6 мільйонів щеплень на місяць, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних,

– заявив Степанов.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль також заявив, що уряд має затвердити Національний план вакцинопрофілактики від COVID-19 до кінця року.

"Це оновлений документ, розроблений на виконання указу Президента України й рішення РНБО. План передбачає розширення й підняття статусу Дорожньої карти вакцинації, яка була розроблена МОЗ. Документ дозволить пришвидшити процес вакцинації проти коронавірусу в нашій країні", – сказав Шмигаль.

За його словами, між урядом та виробниками "законтрактовано достатню кількість безпечних вакцин, аби провакцинувати всіх охочих цього року".

Чи реально вакцинувати більшість українців до кінця 2021 року

Наразі підрахунки МОЗ України про те, що є можливість вакцинувати 70% дорослого населення до кінця 2021 року є досить сумнівними.

За словами Максима Степанова, теоретично в Україні можуть робити близько 270 тисяч щеплень проти коронавірусу за добу! Натомість з початку масової вакцинації (24 лютого) за 1,5 місяці загалом лише 320 265 українців отримали першу дозу вакцини, а другу дозу – двоє.

За минулу добу, 6 квітня, щеплено проти COVID-19 15 585 людей. Навіть видання Bloomberg написало, що за умови збереження нинішніх темпів вакцинації Україні знадобиться 10 років, аби прищепити від коронавірусу 75% населення країни.