Степанов заявив, що в Україні теоретично можна робити близько 6 мільйонів щеплень на місяць

Джерело:24 канал
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході засідання уряду в середу, 7 квітня, прогнозує повне подолання COVID-19 в Україні до кінця 2021 року.
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що визначена мінімальна кількість щеплень, яку повинна проводити медична система, щоб охопити 70% дорослого населення до кінця 2021 року.
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Це 6 мільйонів щеплень на місяць, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних,
– заявив Степанов.
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль також заявив, що уряд має затвердити Національний план вакцинопрофілактики від COVID-19 до кінця року.
"Це оновлений документ, розроблений на виконання указу Президента України й рішення РНБО. План передбачає розширення й підняття статусу Дорожньої карти вакцинації, яка була розроблена МОЗ. Документ дозволить пришвидшити процес вакцинації проти коронавірусу в нашій країні", – сказав Шмигаль.
За його словами, між урядом та виробниками "законтрактовано достатню кількість безпечних вакцин, аби провакцинувати всіх охочих цього року".
Наразі підрахунки МОЗ України про те, що є можливість вакцинувати 70% дорослого населення до кінця 2021 року є досить сумнівними.
За словами Максима Степанова, теоретично в Україні можуть робити близько 270 тисяч щеплень проти коронавірусу за добу! Натомість з початку масової вакцинації (24 лютого) за 1,5 місяці загалом лише 320 265 українців отримали першу дозу вакцини, а другу дозу – двоє.
За минулу добу, 6 квітня, щеплено проти COVID-19 15 585 людей. Навіть видання Bloomberg написало, що за умови збереження нинішніх темпів вакцинації Україні знадобиться 10 років, аби прищепити від коронавірусу 75% населення країни.