Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев заявив, що якщо до кінця тижня в Україні не почнеться вакцинація, то очільника МОЗ Максима Степанова можуть відправити у відставку.

В ефірі одного з телеканалів Данило Гетманцев погодився, що Міністерство охорони здоров'я не вклалося в терміни, які були визначені для початку вакцинації в країні.

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У відповідь на запитання журналістки Гетманцев розповів, що може трапитись, якщо вакцинація проти COVID-19 в Україні не розпочнеться до кінця цього тижня.

Знімемо міністра, якщо не почнеться (вакцинація в Україні – 24 канал). Що нам робити залишається? Поміняємо на ту людину, яка вчасно виконуватиме все те, що він сам на себе брав, як свої зобов'язання,

– заявив Гетманцев.

При цьому він додав, що питання відставки Степанова сьогодні не обговорюється взагалі. Це просто "пропозиція" реакції на те, що міністр охорони здоров'я своєчасно не розпочав вакцинацію.

Хоч сам Гетманцев не переконаний, що саме таке рішення потрібно буде приймати. На його думку, відтермінування вакцинації з 15 на 20 або 22 число не є вирішальним для протидії коронавірусу. Але разом з тим нардеп зауважив, що кожен посадовець повинен виконувати свої обіцянки.

Затримка вакцинації в Україні: що відомо

Впродовж останніх тижнів представники МОЗ заявляли, що вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочнеться від 15 лютого. Але ще тоді попереджали, що можливі затримки.

У понеділок 15 лютого Степанов заявив, що "вакцина трошки затримується" і її варто очікувати 16 – 17 лютого. При цьому міністр запевнив, що процес відвантаження першої партії вакцин в Україну вже розпочався.

Очільник МОЗ заявив, що дату 15 лютого він називав ґрунтуючись на інформації про постачання вакцин. Але нині "виникли певні технічні проблеми логістичного характеру".

Тепер Максим Степанов розраховує, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня.

Нагадаємо, що до кінця 2021 року Україна має отримати майже 2 мільйони доз вакцини Sinovac, 2 мільйони доз AstraZeneca і 10 мільйонів доз Novavax.

Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу