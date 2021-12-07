Про це міністр охорони здоров'я сказав в програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Ляшко сказав, що ініціатива держави стартує лише з 19 грудня.

До теми У МОЗ повідомили про нову шахрайську схему з виплатами за вакцинацію

Як працює схема

Людям шахраї надсилають повідомлення, мовляв, якщо ти вакцинований – треба перейти за посиланням, залишити номер картки та всі дані. Вони обдурюють, нібито після цього перерахують тисячу гривень.

Одразу попереджаємо, що жодних повідомлень ані від МОЗ, ані від інших державних структур наразі нема,

– запевнив міністр.

Він додав, що ініціатива запрацює тільки з 19 грудня та через додаток Дія. "Стежте уважно виключно за державними сайтами. Шахраїв багато, не треба вестись", – додав Ляшко.

Інтерв'ю з Віктором Ляшком у програмі "Перші особи": дивіться відео

Тисяча для вакцинованих: що відомо