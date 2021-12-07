Шахраї обдурюють "тисячею Зеленського": Ляшко сказав, як вберегтись від схеми
Джерело:24 канал
Шахраї придумали нову схему, обдурюють людей "тисячею Зеленського". Вони намагаються дізнатися номери карток, щоб нібито перерахувати гроші. Віктор Ляшко закликав не вірити жодним повідомленням.
Про це міністр охорони здоров'я сказав в програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Ляшко сказав, що ініціатива держави стартує лише з 19 грудня.
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Як працює схема
Людям шахраї надсилають повідомлення, мовляв, якщо ти вакцинований – треба перейти за посиланням, залишити номер картки та всі дані. Вони обдурюють, нібито після цього перерахують тисячу гривень.
Одразу попереджаємо, що жодних повідомлень ані від МОЗ, ані від інших державних структур наразі нема,
– запевнив міністр.
Він додав, що ініціатива запрацює тільки з 19 грудня та через додаток Дія. "Стежте уважно виключно за державними сайтами. Шахраїв багато, не треба вестись", – додав Ляшко.
Інтерв'ю з Віктором Ляшком у програмі "Перші особи": дивіться відео
Тисяча для вакцинованих: що відомо
- Про ініціативу заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, гроші отримають українці, які вакцинувалися від коронавірусу двома дозами.
- Вже з 19 грудня люди зможуть отримати тисячу гривень. Все відбуватиметься через додаток Дія.
- Для тих, у кого немає смартфона, обіцяють запровадити альтернативу.
- Що важливо, гроші можна буде витратити лише на перелік певних послуг. наприклад, на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або на квитки на внутрішні рейси.