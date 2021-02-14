Стійкі до вакцин та лякають наслідками: нові штами COVID-19 лишаються загрозою

Коронавірус мутує і це потенційно робить наявні сьогодні вакцини менш ефективними проти нього. Це не означає, що вони не працюють, однак, за попередніми даними, їх здатність захищати від кількох нових варіантів вірусу зараз дещо слабша.

Це вже викликає побоювання вчених та урядів низки країн. Зокрема, у Німеччині напередодні продовжили національний локдаун до 7 березня. Канцлерка Ангела Меркель виступила у Бундестазі пояснила це рішення тим, що нові мутації, які вже зафіксували у Німеччині, "можуть зруйнувати успіхи, досягнуті багатомісячною ізоляцією".

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Що відомо про нові "проблемні" мутації?

Вірус мутує, з'являються нові його штами й це – нормально. Однак деякі варіанти COVID-19 все ж викликають занепокоєння, оскільки можуть зробити вакцину менш ефективною або ж затягнути пандемію.

Генетичні зміни відбуваються, коли вірус створює нові копії для розповсюдження та існування. Більшість змін є незначними, а деякі з них можуть навіть зашкодити виживанню вірусу. Проте деякі варіанти можуть зробити його більш інфекційним або загрозливим для людей.

Сьогодні існує три "підозрілі" варіанти вірусу, який викликає COVID-19:

штам Кента (Британія);

Південноафриканський штам;

Бразильський штам.

Штам Кента (Велика Британія)

Варіант, що отримав назву B.1.1.7, був вперше виявлений у вересні в графстві Кент на південному сході Англії. До грудня штам склав 60% нових випадків захворювання на COVID-19 у Великій Британії, ставши найпоширенішою версією коронавірусу в країні.

Як пише Al Jazeera, хоч попередні дані й свідчать про те, що варіант може бути на 30% смертельнішим від попереднього домінуючого штаму, експерти стверджують: поки що інформації недостатньо для того, щоб визначити, наскільки він заразний.

Спочатку повідомлялося, що варіант може передаватися між людьми на 70% швидше, але останні дослідження громадського здоров'я Англії цей показник визначають на рівні 30-50%.

Крім того, ранні дослідження показують, що вакцини проти цього варіанту є ефективними. Минулого тижня випробування Novavax та Johnson&Johnson показали ефективність 86% та 66% відповідно. А наприкінці січня вчені визначили, що вакцина Moderna також працює проти цього штаму.

Варіант вже виявили у понад 50 інших країнах, включаючи Китай, Індію та США. Він, зокрема, має мутацію, яка присутня в південноафриканському варіанті – E484K, який, як вважають, допомагає вірусу уникати антитіл.

Днями у Великій Британії виявили ще чотири нові випадки мутованого варіанту Кента, передає ВВС. Тому у Манчестері планують зробити понад 10 тис. ПЛР-тестів, щоб допомогти вченим та працівникам сфери охорони здоров'я більше дізнатися про мутовані варіанти COVID-19, а також – виявити безсимптомних носіїв. Волонтери будуть ходити по будинках і пропонувати людям протестуватися.

Проте фахівці наголошують: наразі немає чітких доказів того, що цей варіант є стійким до вакцини чи спричиняє важчий перебіг хвороби. Крім того, поки що невідомо, чи може новий штам легше передаватися між людьми.

Водночас Консультативна група з питань загрози нових та респіраторних вірусів визнала мутацію штаму Кент "варіантом занепокоєння", передає Sky News. Тут побоюються, що він може бути трансмісивним чи вплинути на ефективність вакцини.

Південноафриканський штам

Цей варіант відомий як B.1.351. Він вже домінує у кількох провінціях Південної Африки. Щонайменше 32 інші країни, включаючи Австрію, Британію, Норвегію та Японію, також виявили випадки цього штаму.

Варіант має близько 20 генетичних змін у порівнянні з попередніми формами вірусу Sars-Cov-2. Найбільше занепокоєння викликає мутація E484K: такий вірус змінює поверхню білка, який використовує для проникнення в клітини людини. Це ускладнює розпізнавання та знищення його імунною системою, якщо вона пройшла "навчання" вакцинами на основі попередніх форм.

Як пише ВВС, наразі немає доказів того, що штам ПАР викликає серйозніші захворювання у переважної більшості людей, які ним заразилися. Як і в "оригінальній версії", ризик є найвищим для людей похилого віку або із серйозними основними захворюваннями.

Але тут також є побоювання, що він може поширюватися легше, і вакцини проти цього варіанту можуть працювати не так добре.

Вакцину Pfizer/BioNTech протестувати проти мутацій африканського штаму N501Y та E484К в лабораторії, використовуючи зразки крові від щеплених людей. У цьому дослідженні вакцинація спрацювала, але була дещо менш ефективною.

Ранні результати дослідження Moderna свідчать про те, що вакцина все ще ефективна проти південноафриканського варіанту, хоча імунна відповідь може бути не такою сильною або тривалою. Дві нових вакцини – Novavax і Johnson&Johnson – схоже, пропонують деякий захист від цього штаму також.

Вчені наразі працюють, зокрема, над оновленням вакцини AstraZeneca, оскільки дослідження показують, що цей препарат, як і інші, може бути менш ефективним проти південноафриканського варіанту. Однак всі вакцини, що використовуються зараз, все одно повинні захищати від важкого перебігу захворювання.

Навіть у найгіршому випадку вакцини, за необхідності, можуть бути перероблені та доопрацьовані.

Бразильський штам

Варіант вірусу, виявлений у середині січня в Японії, походить з бразильського штату Амазонас. Він уже став домінуючим у його столиці – Манаусі, посилюючи початкові підозри, що він може бути більш заразним. Штам також має згадану вище мутацію E484K.

Вчені поки що не розуміють, чому варіант так вибухово поширився в Бразилії і чи несе він в собі особливо небезпечний набір мутацій. Походить бразильський штам з лінії P.1 – відгалуження більшої лінії B.1.1.28.

New York Times пише, що Р.1 є "близьким родичем" В.1.351 (південноафриканський штам) і має ті самі мутації білка коронавірусного спайку. Ймовірно, він зможе подолати імунітет, вироблений після зараження іншими штамами.

Ключові мутації білка спайку подібні до мутацій В.1.351, хоча вони виникли незалежно:

N501Y допомагає вірусу щільніше закріплюватися в клітинах людини.

K417T також може допомогти щільніше зафіксувати вірус.

E484K може допомогти вірусу уникнути деяких видів антитіл.

Тож чи є підстави зараз боятися нових штамів?

Financial Times з посиланням на професора з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Джона Едмундса пише, що імунний ландшафт вірусу змінюється, оскільки все більше людей мають імунітет проти нього: перехворіли або отримали вакцину.

Під час першої фази пандемії на початку 2020 року Sars-Cov-2 поширювався через раніше не експоновану популяцію, тому йому був потрібен час, щоб розвинути мутації, які могли б уникати увагу імунної системи. Зараз це змінилося.

Епідеміологи стверджують, що момент максимальної небезпеки може настати протягом найближчих кількох місяців, коли більша кількість людей матиме антитіла, але багато хто все ще залишатиметься незахищеним. Тоді було б достатньо передачі від спільноти, щоб генерувати нові варіанти, і достатньо імунітету, щоб створити перевагу для варіантів, які зможуть уникнути його.

Загроза, яку становлять нові варіанти, тисне на виробників вакцин, щоб вони готувалися адаптувати свої вакцини. Як швидко вони зможуть це зробити, залежатиме від процесу розробки, виробництва та регулювання кожного щеплення.

Вакцину Moderna, яка, як і Pfizer/BioNTech, спирається на технологію мРНК, буде легше адаптувати до нових варіантів, ніж вакцини на основі аденовірусу та білків, що вимагають вирощування культур клітин протягом тижнів, таких як AstraZeneca.

Попри те, що вчені погоджуються, що мутації, виявлені в трьох вищезгаданих "проблемних" варіантах, роблять коронавірус більш інфекційним, немає жодних доказів, що вони насправді погіршують перебіг хвороби або частіше спричиняють смерть.