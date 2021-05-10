Так, за 9 травня було зроблено на 3839 щеплень менше, ніж за попередню добу. Всі вакциновані українці в неділю отримали першу дозу вакцини.

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Найбільшу кількість щеплень за 9 травня було проведено у Львівській області – 470. Крім того, по 90 щеплень зробили у Тернопільській та Чернівецькій областях, 79 – у Миколаївській області, 61 – на Донеччині, 56 – на Рівненщині, 50 – в Івано-Франківській області, 23 – в Київській, 21 – в Полтавській, 20 – у Сумській, 19 – у Волинській, 15 – у Запорізькій області і 10 – на Закарпатті.

863 645 людей вакциновано від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 15 мобільними бригадами з імунізації та 25 пунктами щеплення.

Станом на 9 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 529 431 людина.

Кількість щеплень в регіонах за 9 травня: