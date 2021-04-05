Стоматит: симптоми, лікування і чого не треба робити

Стоматит – запальне захворювання слизової оболонки ротової порожнини, з яким стикаються ледь не всі. Педіатр Віра Сем’янчук розповіла, що варто робити, а що уникати при стоматиті.
Стоматит: що робити
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Віра Сем’янчук наголосила, що слід звернутись до лікаря і встановити діагноз. Однак, якщо немає можливості, в день появи симптомів варто:️
- пити більше,
- вживати легку їжу без приправ,️
- не вживати квашені, кислі продукти, цитрусові, тверду їжу,
- полоскати рот перекипяченою водою,
- вжити знеболююче (ібупрофен),
- ️використовувати антисептичні засоби для слизових (зауважимо, для маленьких діток більшість з них не рекомендована).
Що не слід робити при стоматиті:
- змащувати синькою (передозування шляхом всмоктування через слизові призводить до токсичних уражень),
- наносити сире яйце,
- обробляти саморобними коктейлями.
За словами лікаря, існує декілька різних стоматитів, які потребують різного лікування.
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- Вірусні
Віра Сем’янчук розповіла, що висип, схожий на стоматит, може бути тільки одним з симптомів захворювання:
- хвороба Коксакі;
- ентеровірусні інфекції;
- вітрянки;
- герпетичної інфекції.
- Грибкові. Медик розповіла, що у цьому випадку противірусні препарат чи антибіотик не подіють, відтак слід приймати протигрибкові ліки.
- Травматичні. Сем’янчук зазначила, що у цьому випадку специфічні ліки зайві.
- Хімічні подразники та ліки.
- Алергія на імпланти або пломбувальний матеріал.
- Важка алергічна реакція Стівенса-Джонсона.
- Стоматити, що часто повторюються.
Симптоми стоматиту
- чисельні або одиничні виразки в ротовій порожнині;
- наліт нездорового кольору у роті – білий, жовтий, зелений;
- почервоніння ясен, піднебіння, горла внаслідок запальних процесів;
- висипання у роті;
- дивний неприємний смак у роті;
- збільшення лімфовузлів;
- біль в районі подразнення, який посилюється від прийому їжі;
- підвищена температура;
- посилене слиновиділення.