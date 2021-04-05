Стоматит: симптоми, лікування і чого не треба робити

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Джерело:

Інстаграм-сторінка лікаря Віри Сем’янчук

Стоматит – запальне захворювання слизової оболонки ротової порожнини, з яким стикаються ледь не всі. Педіатр Віра Сем’янчук розповіла, що варто робити, а що уникати при стоматиті.

Стоматит: що робити

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Віра Сем’янчук наголосила, що слід звернутись до лікаря і встановити діагноз. Однак, якщо немає можливості, в день появи симптомів варто:️

  • пити більше,
  • вживати легку їжу без приправ,️
  • не вживати квашені, кислі продукти, цитрусові, тверду їжу,
  • полоскати рот перекипяченою водою,
  • вжити знеболююче (ібупрофен),
  • ️використовувати антисептичні засоби для слизових (зауважимо, для маленьких діток більшість з них не рекомендована).

Що не слід робити при стоматиті:

  • змащувати синькою (передозування шляхом всмоктування через слизові призводить до токсичних уражень),
  • наносити сире яйце,
  • обробляти саморобними коктейлями.

За словами лікаря, існує декілька різних стоматитів, які потребують різного лікування.

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  1. Вірусні

Віра Сем’янчук розповіла, що висип, схожий на стоматит, може бути тільки одним з симптомів захворювання:

  • хвороба Коксакі;
  • ентеровірусні інфекції;
  • вітрянки;
  • герпетичної інфекції.
  1. Грибкові. Медик розповіла, що у цьому випадку противірусні препарат чи антибіотик не подіють, відтак слід приймати протигрибкові ліки.
  2. Травматичні. Сем’янчук зазначила, що у цьому випадку специфічні ліки зайві.
  3. Хімічні подразники та ліки.
  4. Алергія на імпланти або пломбувальний матеріал.
  5. Важка алергічна реакція Стівенса-Джонсона.
  6. Стоматити, що часто повторюються.
Симптоми стоматиту
  • чисельні або одиничні виразки в ротовій порожнині;
  • наліт нездорового кольору у роті – білий, жовтий, зелений;
  • почервоніння ясен, піднебіння, горла внаслідок запальних процесів;
  • висипання у роті;
  • дивний неприємний смак у роті;
  • збільшення лімфовузлів;
  • біль в районі подразнення, який посилюється від прийому їжі;
  • підвищена температура;
  • посилене слиновиділення.