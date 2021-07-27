Стоматологиню звинуватили у нанесенні побоїв та умисних легких тілесних ушкоджень малолітнім пацієнтам. Рівненська окружна прокуратура підтримала публічне обвинувачення.

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За ініціативою прокуратури МОЗ України, прокуратора Рівного провела позапланову перевірку медичного закладу, в якому працює Інна К. Зокрема на дотримання ліцензії, стандартів медичної допомоги та уніфікованих клінічних протоколів.

Виявлені порушення стоматологинею усунені не були, що стало підставою, за наслідками ініційованої прокурором повторної позапланової перевірки, видання Міністром охорони здоров’я наказу про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики,

– йдеться в повідомленні.

Нині у Рівненському міському суді триває розгляд кримінального провадження.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України людина не вважається винною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її провину не доведуть у законному порядку і не встановлять обвинувальним вироком суду.

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