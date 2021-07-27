Стоматологині з Рівного, яка била дітей, анулювали ліцензію

Взимку у Рівному спалахнув скандал через лікарку-стоматологиню Інну К. Мережею розлетілись відео, на яких вона била та шарпала дітей.

Стоматологиню звинуватили у нанесенні побоїв та умисних легких тілесних ушкоджень малолітнім пацієнтам. Рівненська окружна прокуратура підтримала публічне обвинувачення.

Нагадаємо "Головою об кушетку": у Рівному лікарка-стоматолог жорстоко била дітей під час прийому

За ініціативою прокуратури МОЗ України, прокуратора Рівного провела позапланову перевірку медичного закладу, в якому працює Інна К. Зокрема на дотримання ліцензії, стандартів медичної допомоги та уніфікованих клінічних протоколів.

Виявлені порушення стоматологинею усунені не були, що стало підставою, за наслідками ініційованої прокурором повторної позапланової перевірки, видання Міністром охорони здоров’я наказу про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики,

– йдеться в повідомленні.

Нині у Рівненському міському суді триває розгляд кримінального провадження.

Скандал зі стоматологинею у Рівному: що відомо

9 лютого на 28-річну лікарку-стоматологиню Інну К. з Рівного поскаржилися батьки 2 дітей. У маленьких пацієнтів були синці та подряпини.

На відео, які з'явилися у мережі, жінка шарпає дівчинку та б'є об кушетку головою хлопчика. Попри відеозаписи, лікарка все заперечує.

Батьки впізнали своїх дітей на відео, тож до поліції надійшло ще 3 заяви.

Справу вже відкрито. Лікарку підозрюють у вчиненні кримінальних злочинів, зокрема в умисному легкому тілесному ушкодженні, побоях та мордуванні.

Їй обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Вона має прибувати за кожною вимогою до суду та не виїжджати з Рівного.

Згідно з фотографіями очевидців, жінка досі продовжує працювати.

У МОЗ повідомили, що Інна К., яка била своїх маленьких клієнтів, не мала дозволу на практику за спеціальністю дитяча стоматологія.

відповідно до частини першої статті 62 Конституції України людина не вважається винною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її провину не доведуть у законному порядку і не встановлять обвинувальним вироком суду.