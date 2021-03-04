У МОЗ повідомили, що Інна Кравчук, яка била своїх маленьких клієнтів, не мала дозволу на практику за спеціальністю дитяча стоматологія.

У відповідь на депутатське звернення нардепки "Європейської солідарності" Яни Зінкевич МОЗ опублікувало документ, який підтверджує, що Кравчук не мала відповідної ліцензії.

До теми Поліція знайшла "зниклу" стоматологиню з Рівного і вручила їй підозру

За даними Ліцензійного реєстру МОЗ у фізичної особи-підприємця Кравчук І.А. відсутній дозвіл на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча стоматологія,

– йдеться в повідомленні.

Разом з тим у відомстві зазначили, що для підтвердження факту порушення практики необхідно провести позапланову перевірку. Тож для її погодження МОЗ звернулося до Державної регуляторної служби.

Як у 21 столітті стало можливим, що людина без спеціального обов'язкового дозволу - і раптом займає посаду дитячого лікаря? Чому це відкрилось лише тоді, коли ця людина побила беззахисних дітей?,

– зауважила Яна Зінкевич.

Скандал зі стоматологинею у Рівному: що відомо