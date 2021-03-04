Стоматологиня з Рівного, яка била дітей, не мала ліцензії
У МОЗ повідомили, що Інна Кравчук, яка била своїх маленьких клієнтів, не мала дозволу на практику за спеціальністю дитяча стоматологія.
Джерело:фейсбук Яни Зінкевич
У відповідь на депутатське звернення нардепки "Європейської солідарності" Яни Зінкевич МОЗ опублікувало документ, який підтверджує, що Кравчук не мала відповідної ліцензії.
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За даними Ліцензійного реєстру МОЗ у фізичної особи-підприємця Кравчук І.А. відсутній дозвіл на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю дитяча стоматологія,
– йдеться в повідомленні.
Разом з тим у відомстві зазначили, що для підтвердження факту порушення практики необхідно провести позапланову перевірку. Тож для її погодження МОЗ звернулося до Державної регуляторної служби.
Як у 21 столітті стало можливим, що людина без спеціального обов'язкового дозволу - і раптом займає посаду дитячого лікаря? Чому це відкрилось лише тоді, коли ця людина побила беззахисних дітей?,
– зауважила Яна Зінкевич.
Скандал зі стоматологинею у Рівному: що відомо
- 9 лютого на 28-річну лікарку-стоматологиню Інну Кравчук з Рівного поскаржилися батьки 2 дітей. У них були синці та подряпини.
- На відео, які з'явилися у мережі, жінка шарпає дівчинку та б'є об кушетку головою хлопчика. Попри відеозаписи, Кравчук все заперечує.
- Батьки впізнали своїх дітей на відео, тож до поліції надійшло ще 3 заяви.
- Справу вже відкрито. Лікарку підозрюють у вчиненні кримінальних злочинів, зокрема в умисному легкому тілесному ушкодженні, побоях та мордуванні.
- Їй обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Вона має прибувати за кожною вимогою до суду та не виїжджати з Рівного.
- Згідно з фотографіями очевидців, жінка досі продовжує працювати.
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