Стоматологиня, яка била дітей, продовжує працювати: все розписано на два тижні

Стоматологиня Інна Кравчук, яку судять за побиття дітей під час прийому, продовжує працювати. Крім того, вона користується популярністю серед людей, – записатись до неї можна не раніше, ніж через 2 тижні.

Це з'ясували журналісти, вони спробували записатися на прийом до лікарки. 16 червня вони зателефонували до Інни Кравчук, вона повідомила, що найближча вільна дата – 2 липня.

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Якщо ви прийшли і одразу після огляду ми починаємо лікування, то консультація безкоштовна. Якщо треба подивитися і розповісти, що вам треба лікувати, можливо, зробити якусь гігієну, то це буде коштувати 400 гривень,

– розповіла лікарка.

Журналісти також звернулися до прессекретарки прокуратури Рівненської області Оксани Жужельської. Та повідомила, що стоматологиня має на це право. Суд, в межах цієї кваліфікації, не міг заборонити їй працювати. І стосовно ліцензії була перевірка і в лікарки з нею все добре.

Що відомо про справу побиття дітей стоматологинею

Джерело: Рівне онлайн

У лютому 2021 року журналісти оприлюднили відео з камер спостереження у клініці, де раніше працювала Інна Кравчук. На відео видно, як стоматологиня під час прийому б’є маленьких пацієнтів.

Кілька батьків потерпілих дітей звернулися до поліції із заявами.

10 березня справу передали до суду. Наразі справу розглядають по суті.

Якщо провину Інни Кравчук доведуть, їй загрожує штраф до 850 гривень або ж громадські роботи до 200 годин.