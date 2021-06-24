Стоматологиня, яка била дітей, продовжує працювати: все розписано на два тижні

Стоматологиня Інна Кравчук, яку судять за побиття дітей під час прийому, продовжує працювати. Крім того, вона користується популярністю серед людей, – записатись до неї можна не раніше, ніж через 2 тижні.
Це з'ясували журналісти, вони спробували записатися на прийом до лікарки. 16 червня вони зателефонували до Інни Кравчук, вона повідомила, що найближча вільна дата – 2 липня.
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Якщо ви прийшли і одразу після огляду ми починаємо лікування, то консультація безкоштовна. Якщо треба подивитися і розповісти, що вам треба лікувати, можливо, зробити якусь гігієну, то це буде коштувати 400 гривень,
– розповіла лікарка.
Журналісти також звернулися до прессекретарки прокуратури Рівненської області Оксани Жужельської. Та повідомила, що стоматологиня має на це право. Суд, в межах цієї кваліфікації, не міг заборонити їй працювати. І стосовно ліцензії була перевірка і в лікарки з нею все добре.
Що відомо про справу побиття дітей стоматологинею
Джерело: Рівне онлайн
- У лютому 2021 року журналісти оприлюднили відео з камер спостереження у клініці, де раніше працювала Інна Кравчук. На відео видно, як стоматологиня під час прийому б’є маленьких пацієнтів.
- Кілька батьків потерпілих дітей звернулися до поліції із заявами.
- 10 березня справу передали до суду. Наразі справу розглядають по суті.
- Якщо провину Інни Кравчук доведуть, їй загрожує штраф до 850 гривень або ж громадські роботи до 200 годин.