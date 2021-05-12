Ознаками та симптомами "стопи атлета" є червоний висип, який зазвичай викликає свербіж та печіння. Інфекція заразна і може поширюватися через забруднену підлогу, рушники або одяг.

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"Стопа атлета" тісно пов'язана з іншими грибковими інфекціями, такими як стригучий лишай та свербіж. Його можна вилікувати протигрибковими препаратами, але інфекція може часто "повертатися". Через це слід звернутися до дерматолога за призначенням лікування ️.

Стопа атлета: як виглядає висип

Висип зазвичай починається між пальцями ніг. Свербіж часто відчувається найгірше відразу після того, як людина знімає взуття та шкарпетки.

Деякі типи "стопи атлета" мають пухирі або виразки. Згодом висип може розтягнутися вгору по боці стопи. Це можна прийняти за екзему або сухість шкіри.

Як поширюється інфекція

Інфекція може вразити одну або обидві ноги і може поширитися на вашу руку, особливо якщо ви дряпаєте інфіковану частину ніг.

Також інфекція може вразити і нігті, пах та інші частини тіла.

Причини грибкової інфекції

"Стопа атлета" спричинена тим самим грибком, який викликає стригучий лишай та свербіж. Вологі шкарпетки та взуття і теплі, вологі умови сприяють зростанню організмів.



Висип зазвичай починається між пальцями ніг / Фото: Getty Images

Фактори ризику

Ви схильні до більш високого ризику розвитку "стопи атлета", якщо:

Часто носите вологі шкарпетки або тісне взуття,

Використовуєте спільні килимки, постільну білизну, одяг або взуття з кимось, хто має грибкову інфекцію,

Ходите босоніж у громадських місцях, де може поширитися інфекція (роздягальні, сауни, басейни, громадські вбиральні та душові).

Профілактика "стопи атлета"

Дані взяті з AAD (Amercican Academy of Dermatology)