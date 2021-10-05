Стоїть черга швидких: харківський госпіталь ветеранів почав приймати COVID-хворих

У Харкові кількість хворих на коронавірус знову б'є антирекорди, тому місця в лікарнях почали закінчуватись. 4 жовтня пацієнтів із COVID-19 почали госпіталізовувати до госпіталю ветеранів війни.

Станом на 11:30 наступного дня біля медзакладу утворилася велика черга з автомобілів швидкої допомоги. Наразі туди привезли вже понад пів сотні людей.

До теми COVID-місць не вистачає: Харківщина перебуває на межі червоної зони

Готові приймати більше хворих

Про це з журналістами поспілкувався директор обласного Департаменту здоров'я Максим Хаустов. За його словами, для лікування хворих на коронавірус розгорнуто 256 місць, з яких заповнені вже 64.

Сьогодні зранку там було заправлення киснем. Вони готові приймати хворих на повну потужність. Відкрилися вчора з вечора, там вже є хворі,

– сказав Хаустов.

Черга швидких під Харківським госпіталем ветеранів війни / Фото Суспільне

Ситуація в місті критична

Коли в Харкові почала стрімко зростати кількість хворих, почали говорити про потребу переведення в червону зону. Відповідне рішення можуть ухвалити вже 6 жовтня. Це пояснюють тим, що область кілька днів перевищувала 3 показники, за якими переводять у червону зону.

Зранку 5 жовтня були заповнені вже понад 79% ліжок міської лікарні, тобто було тільки 50 вільних місць. Заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан запропонувала людям їхати лікуватись до регіонів. При цьому повідомляли, що на минулому тижні було 13 медзакладів, які лікували пацієнтів із COVID-19, а наразі їх кількість вже збільшили до 19.