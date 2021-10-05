Страждають не лише легені: які ще наслідки перебігу COVID-19 в українців

В Україні щодня виявляють все більше нових хворих на коронавірус. У лікарнях переважно невакциновані пацієнти.

Про це на брифінгу розповів директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, заслужений лікар Сергій Риженко. За його словами, коронавірус не підлягає будь-яким прогнозам.

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Зона ризику: які симптоми у невакцинованих осіб

Доктор медичних наук і професор зазначив, що майже всі пацієнти, які потрапляють до лікарень у важкому стані, невакциновані. Тому він вказав на важливість своєчасно вакцинуватись від коронавірусу. Адже це допоможе вберегти себе і своїх рідних.

У невакцинованих осіб симптоми коронавірусу дуже важкі. Зокрема, страждають не тільки легені, але й нирки. І частина пацієнтів потребує переходу на діаліз,

– повідомив Риженко.

Щохвилини 5 людей помирає від COVID-19 у світі

За його словами, захворюваність на коронавірус кожного дня змінюється. Тому щохвилини у світі ця хвороба забирає 5 хворих, а ті, хто одужує – отримують незворотні наслідки для організму.

"Все через те, що люди не дотримуються маскового режиму, тому спершу в реанімації потрапляють невакциновані", – пояснив лікар.

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Лікарня у Дніпрі перевантажена

Він додав, що реанімація лікарні Мечникова в Дніпрі теж перевантажена – на 5 жовтня там перебувало 25 пацієнтів із COVID-19 у дуже важкому стані. Важливо, що люди хворіють на коронавірус сім'ями. Бракує також й апаратів штучної вентиляції легень.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу