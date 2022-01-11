Стрес викликає небезпечне аутоімунне захворювання

Команда дослідників виявила зв’язок між стресом і хворобою Крона. Вони провели дослідження з мишами, які перебували у стані стресу.

Що відомо про хворобу Крона

Хвороба Крона – аутоімунне захворювання, при якому запалення слизової оболонки кишечника призводить появи до болю, та проблем з травленням. Для людей без цього захворювання імунна система підтримує здоров’я слизової оболонки, належним чином виділяючи слиз, яка відштовхує шкідливі мікроби.

Читайте також: Як адаптуватися до нових умов: дієві поради, щоб позбутися стресу

Попередні дослідження показали, що одним з основних факторів спалаху захворювання є дисбаланс бактерій у мікробіомі кишечника. У цій новій роботі дослідники виявили, що стрес може призвести до такого дисбалансу.

Нове дослідження

Науковці піддали стресу лабораторних мишей, а потім вимірювали рівень різних типів бактерій у їхньому кишківнику. Команда також виміряла рівень гормону стресу.

Стрес викликає хворобу крона

Переглядаючи свої дані, дослідники виявили зв’язок між підвищенням рівня гормону стресу та збільшенням деяких типів кишкових бактерій, зокрема Enterobacteriaceae, до яких відноситься кишкова паличка. Дослідники припускають, що стрес призводить до ослаблення імунної відповіді в кишечнику, що дозволяє розмножуватися агресивнішим типам бактерій. І коли такі кишкові бактерії розмножуються, вони можуть завдати шкоди слизовій оболонці, наприклад, викликати виразки та інші ураження.

Дослідники виявили, що коли вони давали піддослідним мишам препарати для придушення вироблення гормонів стресу, імунна відповідь покращилася, кількість шкідливих бактерій та симптоми хвороби Крона зменшилася.