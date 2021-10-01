Стрес внаслідок пандемії порушує менструальний цикл жінок

За останніми даними кожна третя доросла людина у світі відчуває важкий стрес через пандемію, і жінки, особливо сімейні, виявилися у найуразливішому становищі. Американські вчені вперше оцінили, наскільки це позначається на їхньому здоров'ї.

Нове дослідження впливу пандемії на жінок

У дослідженні взяли участь 210 жінок віком від 18 до 45 років. Всі вони заповнили анкету про зміни менструального циклу в період з липня по серпень 2020 року.

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Порушення менструального циклу

Більшість жінок повідомили про зміну тривалості менструального циклу (50%), тривалості місячних (34%), а також різні передменструальні симптоми, яких не було раніше.

Найважливішим відкриттям було те, що триваліший менструальний цикл і сильна кровотеча пов'язана з високими показниками пережитого стресу і депресії. Чим більше жінка напружена і пригнічена, тим більша ймовірність, що це відіб'ється на її репродуктивне здоров'я.

Чому виник негативний вплив

Автори дослідження відзначили, що стрес у всіх учасниць не викликаний втратою роботи або зміною свого статусу на роботі через пандемію. Можливо, це пов'язано з тим, що в дослідженні брали участь тільки білі та переважно забезпечені жінки. Все це свідчить про те, що пандемія стала величезним емоційним ударом в тому числі для тих, хто не втратив свого фінансово-економічного статусу.

Вчені відзначили, що ці порушення можуть бути безпосередньо пов'язані з безсонням через стрес, оскільки давно відомо про вплив змін циркадного ритму на жіноче репродуктивне здоров'я.

Раніше вчені з'ясували, що від початку масової вакцинації від коронавірусу з'являлося все більше свідчень про те, що щеплення змінюють менструальний цикл у жінок. Втім, експерти стверджують, що зміни мають короткостроковий характер.