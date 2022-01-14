Стрес впливає на розвиток мозку плода у вагітних

Експерти пов'язують стрес, який відчувають вагітні, із cиндромом порушення активності та уваги (СПАУ), аутизмом, а також із хворобами Паркінсона та Альцгеймера у немовляти.

Чому важливо відстежувати стрес у вагітних

Якщо відстежувати стресу у вагітних за допомогою спеціального пристрою або регулярних оглядів – можна запобігти затримці розвитку у майбутніх дітей. Таке дослідження з використанням штучного інтелекту та електрокардіограми (ЕКГ) провели вчені з Німеччини, Аргентини, Канади та США.

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Один із співавторів роботи Мартін Фраш пояснив, що стрес впливає на розвиток мозку плода, він пов'язаний з наступними психоневрологічними станами, такими як:

синдром порушення активності та уваги;

аутизм;

а також з нейродегенеративними розладами, такими як хвороби Паркінсона та Альцгеймера.

Але питання у тому, що нам робити з цією інформацією на практиці?

– заявив він.

Тож дослідники вивчили, чи можна розпізнати та відстежити біомаркери, що вказують на стрес за допомогою даних ЕКГ.

Рівні сильного стресу підтвердили спостереженнями лікарів та виміри рівня кортизолу у матері. Індекс стресу плода вимірювали у зв'язку між його серцебиттям та ритмом серця жінки.

Як визначали ці біомаркери

Протягом 12 місяців команда навчала систему штучного інтелекту пов'язувати раніше виміряні психологічні, молекулярні та біофізичні біомаркери стресу матері та плода із показаннями ЕКГ. У результаті система могла автоматично та неінвазивно відстежувати рівень стресу майбутньої матері.

Що виявили науковці

У дослідженні взяли участь 107 жінок з терміном вагітності 32 тижні: 59 були контрольною групою, а 48 пройшли ЕКГ для збору даних, що вказують на біомаркери, пов'язані зі стресом.

Вчені змогли виявити біомаркери, які медики могли б використовувати для зниження материнського стресу та розробки плану втручання, щоб усунути будь-які фізичні та розумові затримки у майбутніх дітей.

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Наступним кроком буде використання портативного пристрою, який вагітні жінки могли б носити за межами дослідницького середовища, зазначили вчені.

"Якби ми знали, які діти зазнають цього стресу в утробі матері, і змогли б змінити їхню траєкторію розвитку, це вплинуло б на здоров'я поколінь", – підкреслив Мартін Фраш.