Стрімке зростання: які області України не відповідають навіть жовтій зоні карантину
Джерело:МОЗ
Від 23 вересня всі області України перейшли у жовту зоні адаптивного карантину. Однак Київ та ще 8 областей відповідають показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки.
Загалом у 9 регіонах підвищений показник динаміки госпіталізацій – багато людей потребують допомоги медиків. Про це свідчить нова статистика від Міністерства охорони здоров'я України.
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Так, до помаранчевої зони можуть віднести:
- Дніпропетровську;
- Донецьку;
- Київську;
- Луганську;
- Миколаївську;
- Харківську;
- Херсонську;
- Черкаську області.
У цих областях перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій. Він має бути на рівні не більше 50%. Найвищий він у Черкаській області і складає аж 144,4%.
Крім того, рівень захворюваності (норма менш як 75 на 100 тисяч населення) не перевищений лише у двох областях: Закарпатській та Кіровоградській. У них показники тримаються на сходинці 44 та 35 відповідно. Усі решта області – мають занадто завищений рівень захворюваності на коронавірус.
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Коронавірус в Україні: головне
- За минулу добу, 22 вересня, в Україні виявили ще 7 866 нових хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 2 070 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Донецькій областях.
- На жаль, померли від ускладнень недуги – 123 людини. Натомість одужали 2 305 осіб.
- За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 370 425 осіб. Вдалося побороти недугу 2 237 973 особам. Натомість померли 55 284 пацієнтів.
- З четверга, 23 вересня, карантин в Україні посилили: на всій території почали діяти правила жовтої зони.
- За прогнозами Київської школи економіки, Україна до кінця 2021 року не встигне повернутися до зеленої карантинної зони. Ба більше, там заявили, що у будь-який момент понад 10 регіонів можуть стати "помаранчевими" або й навіть "червоними".