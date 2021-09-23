Стрімке зростання: які області України не відповідають навіть жовтій зоні карантину

Від 23 вересня всі області України перейшли у жовту зоні адаптивного карантину. Однак Київ та ще 8 областей відповідають показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки.

Загалом у 9 регіонах підвищений показник динаміки госпіталізацій – багато людей потребують допомоги медиків. Про це свідчить нова статистика від Міністерства охорони здоров'я України.

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Так, до помаранчевої зони можуть віднести:

Дніпропетровську;

Донецьку;

Київську;

Луганську;

Миколаївську;

Харківську;

Херсонську;

Черкаську області.

У цих областях перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій. Він має бути на рівні не більше 50%. Найвищий він у Черкаській області і складає аж 144,4%.

Крім того, рівень захворюваності (норма менш як 75 на 100 тисяч населення) не перевищений лише у двох областях: Закарпатській та Кіровоградській. У них показники тримаються на сходинці 44 та 35 відповідно. Усі решта області – мають занадто завищений рівень захворюваності на коронавірус.

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