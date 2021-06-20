Ознаки струсу мозку у дитини 

Симптоми струсу мозку не завжди проявляються відразу і можуть виникнути впродовж 24 – 72 годин після травми.

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Симптоми струсу мозку не завжди проявляються відразу і можуть виникнути впродовж 24 – 72 годин після травми.

У маленьких дітей зазвичай ті ж симптоми, що й у старших людей, але когнітивні й емоційні симптоми можуть з'явитися пізніше, й у дитини їх складніше помітити. Проблеми зі сном частіше зустрічаються у підлітків.

Ознаки струсу мозку у немовлят:

  • плаче, коли ви рухаєте головою дитини,
  • порушення сну,
  • блювота,
  • дратівливість,
  • ґуля чи синяк на голові.

Ознаки струсу мозку у дітей до 2 років:

  • нудота або блювота,
  • головний біль,
  • порушення сну,
  • зміна поведінки,
  • надмірний плач.

Ознаки струсу мозку у дітей старшого віку

  • запаморочення,
  • двоїння в очах або нечіткий зір,
  • чутливість до світла та шуму,
  • проблеми з концентрацією,
  • спантеличені або забувають про недавні події,
  • сонливість, або труднощі зі сном.

Як допомогти дитині у випадку струсу мозку

Єдине лікування струсу мозку – відпочинок. Повне одужання може зайняти багато часу: місяці, а то й рік, залежно від тяжкості струсу мозку.

Відновлення після струсу мозку полягає у відпочинку – мозок справді повинен відпочити від розумової і фізичної активності.

Після струсу мозку не дозволяйте дитині сидіти в телефоні чи телевізорі, адже це стимуляція і збудження мозку, які не потрібні йому під час відновлення.

Діти зі струсом мозку також повинні уникати яскравого світла і гучних звуків, які можуть погіршити симптоми.