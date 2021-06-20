Ознаки струсу мозку у дитини

Симптоми струсу мозку не завжди проявляються відразу і можуть виникнути впродовж 24 – 72 годин після травми.

Варто знати Які хвороби передаються через брудні руки

Симптоми струсу мозку не завжди проявляються відразу і можуть виникнути впродовж 24 – 72 годин після травми.

У маленьких дітей зазвичай ті ж симптоми, що й у старших людей, але когнітивні й емоційні симптоми можуть з'явитися пізніше, й у дитини їх складніше помітити. Проблеми зі сном частіше зустрічаються у підлітків.

Ознаки струсу мозку у немовлят:

плаче, коли ви рухаєте головою дитини,

порушення сну,

блювота,

дратівливість,

ґуля чи синяк на голові.

Ознаки струсу мозку у дітей до 2 років:

нудота або блювота,

головний біль,

порушення сну,

зміна поведінки,

надмірний плач.

Ознаки струсу мозку у дітей старшого віку

запаморочення,

двоїння в очах або нечіткий зір,

чутливість до світла та шуму,

проблеми з концентрацією,

спантеличені або забувають про недавні події,

сонливість, або труднощі зі сном.

Важливо! Якщо у вашої дитини з'явились будь-які ознаки струсу мозку, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, особливо якщо дитина: блює, втратила свідомість більш ніж на хвилину або дві, їй важко прокинутися тощо.

Як допомогти дитині у випадку струсу мозку

Єдине лікування струсу мозку – відпочинок. Повне одужання може зайняти багато часу: місяці, а то й рік, залежно від тяжкості струсу мозку.

Відновлення після струсу мозку полягає у відпочинку – мозок справді повинен відпочити від розумової і фізичної активності.

Після струсу мозку не дозволяйте дитині сидіти в телефоні чи телевізорі, адже це стимуляція і збудження мозку, які не потрібні йому під час відновлення.

Діти зі струсом мозку також повинні уникати яскравого світла і гучних звуків, які можуть погіршити симптоми.