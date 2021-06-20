Струс мозку у дитини: як не пропустити симптоми та як діяти ефективно

Струс мозку – це черепно-мозкова травма, причиною якої є удар по голові або падіння. Така травма особливо небезпечна для маленьких дітей, тому що вони не можуть сказати, як почуваються.
Ознаки струсу мозку у дитини
Симптоми струсу мозку не завжди проявляються відразу і можуть виникнути впродовж 24 – 72 годин після травми.
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Симптоми струсу мозку не завжди проявляються відразу і можуть виникнути впродовж 24 – 72 годин після травми.
У маленьких дітей зазвичай ті ж симптоми, що й у старших людей, але когнітивні й емоційні симптоми можуть з'явитися пізніше, й у дитини їх складніше помітити. Проблеми зі сном частіше зустрічаються у підлітків.
Ознаки струсу мозку у немовлят:
- плаче, коли ви рухаєте головою дитини,
- порушення сну,
- блювота,
- дратівливість,
- ґуля чи синяк на голові.
Ознаки струсу мозку у дітей до 2 років:
- нудота або блювота,
- головний біль,
- порушення сну,
- зміна поведінки,
- надмірний плач.
Ознаки струсу мозку у дітей старшого віку
- запаморочення,
- двоїння в очах або нечіткий зір,
- чутливість до світла та шуму,
- проблеми з концентрацією,
- спантеличені або забувають про недавні події,
- сонливість, або труднощі зі сном.
Як допомогти дитині у випадку струсу мозку
Єдине лікування струсу мозку – відпочинок. Повне одужання може зайняти багато часу: місяці, а то й рік, залежно від тяжкості струсу мозку.
Відновлення після струсу мозку полягає у відпочинку – мозок справді повинен відпочити від розумової і фізичної активності.
Після струсу мозку не дозволяйте дитині сидіти в телефоні чи телевізорі, адже це стимуляція і збудження мозку, які не потрібні йому під час відновлення.
Діти зі струсом мозку також повинні уникати яскравого світла і гучних звуків, які можуть погіршити симптоми.