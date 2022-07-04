Як стається струс мозку

Струс головного мозку – це черепно-мозкова травма, яка виникає через удар, поштовх голови або тіла, що змушує голову та мозок швидко рухатися вперед і назад. Цей раптовий рух може призвести до того, що мозок підстрибує або скручується в черепі, викликаючи хімічні зміни, а іноді розтягуючи та пошкоджуючи його клітини.

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Медичні працівники можуть описувати струс мозку як "легку" черепно-мозкову травму, оскільки струс мозку зазвичай не загрожує життю. Попри це, його наслідки можуть бути серйозними.

Як утворюється струс мозку: дивіться відео

Як розпізнати струс мозку

Зазвичай люди, які отримали струс відчувають:

Головний біль;

Нудоту;

Проблеми з рівновагою або запаморочення, двоїння або розмитість зору;

Світло та шумобоязнь;

Відчуття млявості;

Сплутаність свідомості або проблеми з концентрацією чи пам’яттю.

Також люди після струсу часто втрачають свідомість. А ознаки та симптоми зазвичай з’являються незабаром після травми. Однак ви можете спочатку не знати, наскільки серйозна травма, і деякі симптоми можуть не проявлятися протягом годин або днів.

Що робити, якщо людина отримала травму голови

Джерело: НСЗУ

Якщо людина скаржиться на головний біль – дайте парацетамол. Якщо людина непритомніє, перевірте дихання:

дихає – покладіть у стабільне бокове положення і дзвоніть 103;

не дихає – починайте серцево-легеневу реанімацію.

Також потрібно забезпечити людині положення, в якому шийний відділ хребта буде нерухомим. Терміново викликайте екстрену допомогу, якщо людина отримала травму голови на швидкості. Впала з висоти понад 1 метр або має хоча б одну з ознак: