Як стається струс мозку
Струс головного мозку – це черепно-мозкова травма, яка виникає через удар, поштовх голови або тіла, що змушує голову та мозок швидко рухатися вперед і назад. Цей раптовий рух може призвести до того, що мозок підстрибує або скручується в черепі, викликаючи хімічні зміни, а іноді розтягуючи та пошкоджуючи його клітини.
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Медичні працівники можуть описувати струс мозку як "легку" черепно-мозкову травму, оскільки струс мозку зазвичай не загрожує життю. Попри це, його наслідки можуть бути серйозними.
Як утворюється струс мозку: дивіться відео
Як розпізнати струс мозку
Зазвичай люди, які отримали струс відчувають:
- Головний біль;
- Нудоту;
- Проблеми з рівновагою або запаморочення, двоїння або розмитість зору;
- Світло та шумобоязнь;
- Відчуття млявості;
- Сплутаність свідомості або проблеми з концентрацією чи пам’яттю.
Також люди після струсу часто втрачають свідомість. А ознаки та симптоми зазвичай з’являються незабаром після травми. Однак ви можете спочатку не знати, наскільки серйозна травма, і деякі симптоми можуть не проявлятися протягом годин або днів.
Що робити, якщо людина отримала травму голови
Джерело: НСЗУ
Якщо людина скаржиться на головний біль – дайте парацетамол. Якщо людина непритомніє, перевірте дихання:
- дихає – покладіть у стабільне бокове положення і дзвоніть 103;
- не дихає – починайте серцево-легеневу реанімацію.
Також потрібно забезпечити людині положення, в якому шийний відділ хребта буде нерухомим. Терміново викликайте екстрену допомогу, якщо людина отримала травму голови на швидкості. Впала з висоти понад 1 метр або має хоча б одну з ознак:
- проблеми з зором або слухом;
- з вух або носа витікає прозора рідина (з домішками крові);
- синці за вухами або під очима;
- судоми, оніміння, слабкість частини тіла;
- проблеми з рівновагою, мовленням і розумінням мовлення;
- рана голови або вм’ятина.