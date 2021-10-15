Струс мозку у жінок може знизити ймовірність вагітності

Легкі черепно-мозкові трави (струс) можуть надавати довгостроковий вплив на здоров'я жінок. Тепер вчені вперше оцінили можливий вплив струсів мозку на репродуктивне здоров'я.

Автори включили в дослідження 102 жінки після струсу мозку і 143 жінки, які перенесли травми кінцівок. Учасницям було по 18 – 45 років.

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Струс мозку впливає на вагітність

Жінки, які перенесли струс мозку, протягом наступних двох років вагітніли на 76% рідше, ніж їхні однолітки після інших травм. У своїх розрахунках вчені врахували історію гінекологічних хвороб, які могли перешкоджати зачаттю, прийом протизаплідних таблеток і ряд інших чинників.

Не виключено, що виявлена ​​різниця між групами не пов'язана з наслідками травми. Вчені не враховували, хто з учасниць дослідження планував завести дитину. Однак автори дослідження вважають, що в отриманих ними результатів є фізіологічне пояснення.

Ми не здивовані результатами. Ми знаємо, що струс мозку впливає на менструацію і може викликати сексуальну дисфункцію у деяких жінок. Можна очікувати, що це здатне впливати на частоту вагітностей,

– зазначили науковці.

Вони не виключають і те, що на ймовірності вагітності могли впливати психологічні наслідки струсу, наприклад, депресія.

Як струс впливає на мозок жінки

Відомо, що у жінок після ЧМТ в порівнянні з жінками, у яких їх не було: