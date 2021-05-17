Проблема ізоляції в Індії не рідкість

Дерево у дворі – єдине місце, де студент міг ізолюватися від сім'ї, що живе в однокімнатному будинку. Найближчий центр первинної медико-санітарної допомоги розташований на відстані 5 км, люди з хуторів повинні проїхати 30 км до лікарні на випадок критичної медичної допомоги.

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Шива розповів журналістам, що у нього сім'я з чотирьох осіб і він "не може дозволити, щоб хтось постраждав через нього".

Матір хлопця пояснила, що спершу хотіла, аби сина госпіталізували в лікарню, але вільних ліжок в медзакладах не знайшли.

Ми з чоловіком працюємо з подобової оплатою, крім Шиви, у нас є ще двоє дітей. Син розумів: якщо ми заразимося, сім'я залишиться без грошей. Працівники охорони здоров'я сказали нам ізолювати сина, але не запитали, чи є така можливість. Ми проїхали 5 кілометрів до фельдшерського пункту, але там не було ліжок. Де б ми його залишили?,

– пояснила Анасуя, мати Шиви.



Сім'я Шиви живе в однокімнатному будинку / Фото The Print

Люди налякані та не можуть дозволити собі хворіти

Після того, як про хлопця написали у ЗМІ, його перевели в ізолятор недалеко від села. Виявилось, що нещодавно в ковідний ізолятор переобладнали хостел.

Через те, що в лікарнях немає місць, індійці в сільській місцевості змушені йти на самоізоляцію в поле або в спеціально побудовані тимчасові хатини.

Місцеві жителі розповіли, що більшість індійців цього просо не розголошують, адже це автоматично робить їх "вигнанцями", навіть після одужання, адже люди налякані та бояться інфікуватись.

Шива збудував "ковід-палату" просто на дереві / Фото The Print

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за даними РНБО України