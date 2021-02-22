З 22 лютого Івано-Франківська область опинилась в червоній зоні. Через несприятливу ситуацію з COVID-19 в регіоні організували карантинні пункти. На них також працюватимуть студенти медичного університету.

Голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук зустрівся зі студентами Івано-Франківського національного медичного університету.

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Студенти самі захотіли працювати на блокпостах

Майбутні лікарі самі виявили бажання долучитись до роботи на 16 карантинних блокпостах. Вони проводитимуть температурний скринінг, а також оглядатимуть водіїв та пасажирів.

З обов'язками молодих людей ознайомили представники поліції та співробітники департаменту охорони здоров'я.

Поряд із діями влади по збільшенню ліжко-місць, по забезпеченню медичних закладів кисневими точками та медикаментами, не менш важлива поведінка кожної людини. Адже дотримання карантинних обмежень, просвітницька робота, долучення до ініціатив спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу допоможуть зберегти життя,

– наголосив Андрій Бойчук.

Рішення про створення блокпостів ухвалили 19 лютого

Зазначимо, що рішення про створення блокпостів ухвалила Івано-Франківська обласна комісія з ТЕБ та НС на засіданні 19 лютого.

Які обмеження зараз на Івано-Франківщині

Заборонена робота торгових центрів, спортзалів, кінотеатрів та інших розважальних закладів, зокрема – нічних клубів.

Заборонена робота закладів громадського харчування. Водночас – їм можна працювати на виніс.

Заборонене проведення культурних та релігійних заходів.

Заборонене навчання для учнів 5 – 11 класів, уроки відбуваються дистанційно.

Яка ситуація з коронавірусом в Івано-Франківській області? Станом на 22 лютого в області виявили більше ніж 59 600 випадків коронавірусу, з них 1 110 – летальні. Вдалось одужати понад 47 300 хворим.

Дані Станом на 22 лютого в області виявили більше ніж 59 600 випадків коронавірусу, з них 1 110 – летальні. Вдалось одужати понад 47 300 хворим.Дані РНБО

Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу