Студентів-медиків долучать до роботи на блокпостах Прикарпаття

Джерело:Фейсбук Івано-Франківської ОДА
З 22 лютого Івано-Франківська область опинилась в червоній зоні. Через несприятливу ситуацію з COVID-19 в регіоні організували карантинні пункти. На них також працюватимуть студенти медичного університету.
Голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук зустрівся зі студентами Івано-Франківського національного медичного університету.
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Майбутні лікарі самі виявили бажання долучитись до роботи на 16 карантинних блокпостах. Вони проводитимуть температурний скринінг, а також оглядатимуть водіїв та пасажирів.
З обов'язками молодих людей ознайомили представники поліції та співробітники департаменту охорони здоров'я.
Поряд із діями влади по збільшенню ліжко-місць, по забезпеченню медичних закладів кисневими точками та медикаментами, не менш важлива поведінка кожної людини. Адже дотримання карантинних обмежень, просвітницька робота, долучення до ініціатив спрямованих на боротьбу з поширенням коронавірусу допоможуть зберегти життя,
– наголосив Андрій Бойчук.
Зазначимо, що рішення про створення блокпостів ухвалила Івано-Франківська обласна комісія з ТЕБ та НС на засіданні 19 лютого.